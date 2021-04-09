У Києві за добу зареєстрували понад 1800 хворих на COVID-19

У Києві протягом минулої доби, 8 квітня, зареєстрували 1864 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook, у столиці було зроблено 1850 щеплень.

Найбільшу кількість підтверджених випадків хвороби зафіксовано в Києві (1864), Дніпропетровській (1665), Львівській (1639), Київській (1265) та Харківській (1194) областях.

В Україні за добу зараження коронавірусом підтвердили в 19 676 громадян, серед нових хворих – 751 дитина та 552 медпрацівники. Було госпіталізовано 4936 осіб, летальних випадків – 419. На ранок 8 квітня загальна кількість заражень досягла 1 823 674 особи.

Щеплення проти коронавірусу за добу отримали 18 569 українців.

Станом на п'ятницю, 9 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися більш ніж 134,5 млн осіб. За минулий день виявили 737 425 нових інфікованих. Усього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. Водночас одужали більш як 108,1 млн.

Статистика COVID-19 в Україні. Facebook Максима Степанова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 7 квітня зареєстрували 1886 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.