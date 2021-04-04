В Киеве за сутки зафиксировали более 170 нарушений карантина

Юрий Сергиенко Жизнь столицы 20:10, 4.04.2021

Правоохранители в Киеве проверили на соблюдение карантинных ограничений почти 500 объектов, из которых в 173 были обнаружены нарушения.

В частности, речь идет о кафе, ресторанах, развлекательных заведениях, торгово-развлекательных центрах, сообщается на странице столичной полиции в Facebook.

Отмечается, что на нарушителей составили административные протоколы. Владельцам заведений грозит от 34 до 170 тысяч гривен.

В свою очередь глава полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что некоторые руководители развлекательных заведений идут на хитрость и организовывают закрытые вечеринки, чтобы обойти ограничения.

Он заверил, что такие нарушения не останутся без внимания правоохранителей и напомнил, что за это предусмотрена уголовная ответственность.

Facebook полиции Киева.
Facebook полиции Киева.

Отметим, что с 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун, который будет действовать минимум до 16 апреля. В частности, в столице закроют все школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать по спецпропускам.

Какие ограничения будут в Киеве во время локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичных работодателей намерены штрафовать за нарушение карантинных ограничений в офисах.

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