В Киеве выступили против переименования улицы в честь Александра Омельченко: петицию рассмотрит городская власть

В Киеве требуют не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего мэра столицы Александра Омельченко. Предложено провести электронное голосование, чтобы выбрать новое название для этой локации.

Видео дня

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевского городского совета. Электронное обращение набрало необходимые голоса через несколько суток.

"Александр Александрович Омельченко во времена своего пребывания в должности главы КГГА и городского головы нанес Киеву бешеный ущерб. Он и его команда разорвали на две части трамвайную сеть города, что стало одной из причин транспортного коллапса, который киевляне наблюдают и по сей день. Именно в те. времена была зарождена концепция общественного транспорта, по которой наземным маршрутам КП "Киевпасстранс" отводилась второстепенная роль после частных перевозчиков", – написал автор обращения.

По словам инициатора петиции, в январе 2023 года через "Киев Цифровой" был проведен опрос по переименованию, о котором идет речь в петиции.

"74,2% принявших в нем участие проголосовали против такого решения. Среди киевлян процент голосов "против" составил 55,5, что так же составляет большинство. Следовательно, горожане сказали свое четкое "нет" и проводить переименования вопреки их воли – выразить свое неуважение к Киеву", – добавил автор.

Он сообщил, что нужно провести повторное голосование в "Киеве Цифровом" по переименованию улицы Павла Скоропадского во избежание дублирования названия с улицей Гетьмана Павла Скоропадского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице предложили предоставить охранный статус зданиям первого Киевского водопровода и обустроить на их базе укрытие. Комплекс находится на улице Владимирский спуск, 6.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!