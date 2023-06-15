В Киеве выпускники из-за воздушной тревоги станцевали вальс на станции метро. Видео

В Киеве в четверг, 15 июня, в школах отмечают праздник последнего звонка. К сожалению, из-за очередной воздушной тревоги, вызванной угрозой ракетного обстрела, выпускники были вынуждены праздновать и танцевать вальс в столичном метро.

Видео дня

Об этом сообщил OBOZREVATEL. Опасность длилась не более одного часа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Киеве последний звонок 2023 года. Вальс выпускников в метро во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении к опубликованному видео.

Дети из-за опасности ракетного удара были вынуждены спуститься в укрытие, в частности на станции подземки. Несмотря ни на что, молодые украинцы решили показать, что враг не сможет забрать у них радость этого праздника, который стал возможным благодаря силе и мужеству наших военных.

Стоит добавить, что в этом году единых рекомендаций, кроме мер безопасности, учебным заведениям не предоставляли, поэтому каждая школа будет отдельно выбирать удобный и безопасный формат выпускных. Только из 9-х и 11-х классов в этом году выпускается почти 50 тысяч школьников.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования Оксен Лисовой заявлял, что переход на 12-летнюю школьную систему в Украине должен состояться в 2027 году.

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