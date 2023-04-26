В Киеве второй день подряд зафиксировали подъем уровня воды в Днепре: где подтоплена территория города

В Киеве два дня подряд фиксируют повышение уровня воды в реке Днепр. В среду, 26 апреля, он поднялся еще на 6 сантиметров.

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Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Объявлен желтый уровень опасности гидрологических явлений.

"По состоянию на 9:30 26 апреля уровень воды реки Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9 300 см. Что на 6 см больше вчерашнего показателя. После недельного спада уровня воды два дня подряд фиксируется рост. Аварийных подтоплений по Киеву не зафиксировано. При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 см", – рассказал Попко.

Он уточнил, что по состоянию на 26 апреля подтопленными остаются пойменные территории столицы: острова в парке "Муромец", Гидропарк, Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в конце апреля и в первых числах мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Мощные дожди могут вызвать вторую волну половодья.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации синоптиков, пик весеннего половодья в Киеве позади. Колебания уровня воды в реке Днепр еще возможны, однако фиксируется его постепенное снижение.

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