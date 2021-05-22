В Киеве вспыхнул пожар в здании 'Эпицентра'. Фото

Утром в субботу, 22 мая, в Киеве на улице Берковецкой в Святошинском районе вспыхнул пожар. Загорелось десятиэтажное административное здание, которое принадлежит ТЦ "Эпицентр".

Пожар начался на последнем этаже дома, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram. На место происшествия прибыли спасатели, по состоянию на 6:50 площадь возгорания составляла уже около 200 квадратных метров (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что тушение огня было затруднено высокой температурой и значительным задымлением. Сотрудникам ГСЧС удалось локализовать пожар в 07:10, а еще через 20 минут он был полностью ликвидирован.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. После того, как пламя потушили, спасатели начали разбирать конструкции. На месте работали 40 человек личного состава и 10 единиц спецтехники.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в новостройке на улице Милославской, 49. Спасатели установили, что возникло возгорание в складском помещении, где хранились строительные материалы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 21 мая, в Киеве вспыхнул масштабный пожар, по предварительной информации, в кафе-баре "Кара-Кум" на улице Срибнокильской. Инцидент произошел недалеко от станции метро "Позняки".