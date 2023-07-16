В Киеве временно ограничили движение автомобилей по городу: кому запрещено и какая причина

В Киеве в воскресенье, 16 июля, после обеда был введен "тепловой режим". Из-за этого временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Решение было принято для сохранения дорожного покрытия.

"Сегодня, с 15:00, на территории столицы введен "тепловой режим". Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу", – рассказали в пресс-службе.

В патрульной полиции уточнили, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом. Решение о введении теплового режима обусловлено желанием сохранить дорожное покрытие, которое разрушается вследствие интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду. Время действия такого ограничения будет зависеть от температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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