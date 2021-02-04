В Киеве врачи помогли женщине, которая рожала дома

В Киеве 3 февраля врачи приняли роды у жительницы столицы, которая решила рожать у себя дома.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время процесса женщину по телефону консультировал профильный медик.

В какой-то момент у киевлянки возникли трудности и она вызвала врачей скорой помощи. Бригада успешно справилась с приемом родов – на свет появилась девочка. Маму и новорожденную доставили в роддом.

Отметим, что в Ривне 23 января умерла 34-летняя женщина, которая рожала дома. Ребенок при этом выжил. На протяжении беременности погибшая не состояла на медицинском учете и не обращалась к врачам.

"Пока женщина три часа истекала кровью, рядом с ней находилась так называемая духовная акушерка, которая наблюдала за процессом. В это время в квартире были также муж и сестра погибшей", – отметили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Харьковщине полиция открыла уголовное производство по факту смерти 35-летней роженицы. Полицейские установили, что женщина рожала на дому, вместе с ней находился 42-летний отец ребенка.