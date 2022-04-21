В Киеве возобновляют работу кинотеатры: перечень и что можно посмотреть

В Киеве постепенно возобновляют работу кинотеатры, расположенные в столичных торгово-развлекательных центрах. Желающие могут посмотреть на большом экране фильмы, которые демонстрировались до начала полномасштабной войны с РФ.

Соответствующую информацию обнародовал портал КинотеатрUA. В частности, по состоянию на четверг, 21 апреля, работают кинозалы в трех ТРЦ.

Так, для посетителей открыты два кинотеатра сети Multiplex в ТРЦ Komod и ТРЦ "Караван Outlet". А также "Планета Кино" в ТРЦ River Mall.

Среди прочего, в прокате есть фильмы: "Веном 2: Карнаж", "Человек-паук: Нет пути домой", "Падение Луны", "Uncharted: На картах не значится", "Кролик Петрик: Побег в город", "Большой красный пес Клиффорд" и другие.

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Напомним, в Киеве в четверг, 21 апреля, возобновили движение на наземной части красной линии метро. Интервал прибытия поездов составляет до 10-15 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, несмотря на военное положение и российскую агрессию, возобновляют работу торговые центры. Большинство магазинов в них еще не работают, но с каждым днем количество открытых торговых точек растет.