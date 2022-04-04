В Киеве начали возобновлять работу ТРЦ

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
В Киеве возобновляют работу ТРЦ

В Киеве, несмотря на военное положение и российскую агрессию, начали возобновлять свою работу торговые центры. Большинство магазинов в них еще не работает, но с каждым днем количество открытых торговых точек растет.

OBOZREVATEL собрал подборку ТРЦ, которые, по состоянию на 4 апреля, частично открыли свои двери для посетителей. Список работающих точек может меняться.

ТРЦ Piramida (Мишуги, 4):

  • Супермаркет "Сільпо" с 8:00 до 19:00

  • Аптека "Белая Ромашка" с 10:00 до 19:00

  • Зоомагазин "MasterZoo" с 10:00 до 17:00

  • Фокстрот 10:00 – 18:00

  • Алло с 10:00 до 17:00

  • Мир чая с 11:00 до 15:00

  • Кофейня "Paradise" с 10:00 до 15:00

  • Киоск с 10:00 до 17:00

Видео дня

  • Табакерка с 10:00 до 15:00

  • Салон красоты "Ola la" с 11:00 до 16:00

  • также работает Watsons с 10:00 до 15:00

ТРЦ Gulliver (Площадь Спортивная, 1-А):

0 этаж

  • Супермаркет Сильпо (08:00-20:00)

  • Аптека Белая Ромашка (09:00-19:00)

  • ISEI (10:00-17:00)

  • GIULIA (10:00-18:00)

  • JYSK (11:00-18:00)

  • Watsons (10:00-16:00)

  • Tabaka.net (10:00-15:00)

  • Фортуна табак (10:00-14:00)

  • Master ZOO (11:00-17:00)

  • Sisters Aroma (10:00-18:00)

  • VIP Store (10:00-18:00)

1 этаж

  • L`occitane (10:00-17:00)

  • Tommy Hilfiger(10:00-17:00)

  • Calvin Klein (10:00-17:00)

  • Elizabeth (10:00-17:00)

3 этаж

  • Лотт (10:00-18:00)

  • Under Armour (10:00-17:00)

  • Walker (10:00-17:00)

  • All Stars (10:00-18:00)

  • New Balance (10:00-18:00)

  • Arena (10:00-18:00)

  • Jack Wolfskin (10:00-18:00)

  • Anabel Arto (10:00-18:00)

  • ARBER (10:00-18:00)

4 этаж

  • Rozum (10:00-17:00)

ТРК Проспект (Гната Хоткевича, 1В)

  • Гипермаркет Ашан 08:45-17:00

  • До 15:00 работают:

  • Аптека Доброго Дня

  • Люксоптика

  • Остров Redi

  • New Balance

  • Under Armor

  • Vovk

  • Watsons

  • LC Waikiki

  • Фокстрот

  • A-Shop

  • women’secret

  • Springfield

Стоит отметить, что некоторые ТРЦ работают в ограниченном режиме и свой график публикуют на страницах в соцсетях. В частности, это (чтобы узнать подробности, перейдите по ссылкам): ТРЦ РайON, ТРЦ Аладдін, ТРЦ DREAM, ТЦ Gorodok Gallery.

Добавим, как сообщили в ТРЦ River Mall, они приняли решение возобновить работу с 8 апреля. При этом супермаркет в торговом центре уже открыт для посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 4 апреля, с 08:30 метрополитен возобновил сообщение между правым и левым берегом через Южный мост. Кроме того, также восстановлена перевозка пассажиров на линии скоростного трамвая по маршруту №3.

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