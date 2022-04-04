В Киеве начали возобновлять работу ТРЦ
В Киеве, несмотря на военное положение и российскую агрессию, начали возобновлять свою работу торговые центры. Большинство магазинов в них еще не работает, но с каждым днем количество открытых торговых точек растет.
OBOZREVATEL собрал подборку ТРЦ, которые, по состоянию на 4 апреля, частично открыли свои двери для посетителей. Список работающих точек может меняться.
ТРЦ Piramida (Мишуги, 4):
Супермаркет "Сільпо" с 8:00 до 19:00
Аптека "Белая Ромашка" с 10:00 до 19:00
Зоомагазин "MasterZoo" с 10:00 до 17:00
Фокстрот 10:00 – 18:00
Алло с 10:00 до 17:00
Мир чая с 11:00 до 15:00
Кофейня "Paradise" с 10:00 до 15:00
Киоск с 10:00 до 17:00
Табакерка с 10:00 до 15:00
Салон красоты "Ola la" с 11:00 до 16:00
также работает Watsons с 10:00 до 15:00
ТРЦ Gulliver (Площадь Спортивная, 1-А):
0 этаж
Супермаркет Сильпо (08:00-20:00)
Аптека Белая Ромашка (09:00-19:00)
ISEI (10:00-17:00)
GIULIA (10:00-18:00)
JYSK (11:00-18:00)
Watsons (10:00-16:00)
Tabaka.net (10:00-15:00)
Фортуна табак (10:00-14:00)
Master ZOO (11:00-17:00)
Sisters Aroma (10:00-18:00)
VIP Store (10:00-18:00)
1 этаж
L`occitane (10:00-17:00)
Tommy Hilfiger(10:00-17:00)
Calvin Klein (10:00-17:00)
Elizabeth (10:00-17:00)
3 этаж
Лотт (10:00-18:00)
Under Armour (10:00-17:00)
Walker (10:00-17:00)
All Stars (10:00-18:00)
New Balance (10:00-18:00)
Arena (10:00-18:00)
Jack Wolfskin (10:00-18:00)
Anabel Arto (10:00-18:00)
ARBER (10:00-18:00)
4 этаж
Rozum (10:00-17:00)
ТРК Проспект (Гната Хоткевича, 1В)
Гипермаркет Ашан 08:45-17:00
До 15:00 работают:
Аптека Доброго Дня
Люксоптика
Остров Redi
New Balance
Under Armor
Vovk
Watsons
LC Waikiki
Фокстрот
A-Shop
women’secret
Springfield
Стоит отметить, что некоторые ТРЦ работают в ограниченном режиме и свой график публикуют на страницах в соцсетях. В частности, это (чтобы узнать подробности, перейдите по ссылкам): ТРЦ РайON, ТРЦ Аладдін, ТРЦ DREAM, ТЦ Gorodok Gallery.
Добавим, как сообщили в ТРЦ River Mall, они приняли решение возобновить работу с 8 апреля. При этом супермаркет в торговом центре уже открыт для посетителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 4 апреля, с 08:30 метрополитен возобновил сообщение между правым и левым берегом через Южный мост. Кроме того, также восстановлена перевозка пассажиров на линии скоростного трамвая по маршруту №3.
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