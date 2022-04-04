В Киеве начали возобновлять работу ТРЦ

В Киеве, несмотря на военное положение и российскую агрессию, начали возобновлять свою работу торговые центры. Большинство магазинов в них еще не работает, но с каждым днем количество открытых торговых точек растет.

OBOZREVATEL собрал подборку ТРЦ, которые, по состоянию на 4 апреля, частично открыли свои двери для посетителей. Список работающих точек может меняться.

ТРЦ Piramida (Мишуги, 4):

Супермаркет "Сільпо" с 8:00 до 19:00

Аптека "Белая Ромашка" с 10:00 до 19:00

Зоомагазин "MasterZoo" с 10:00 до 17:00

Фокстрот 10:00 – 18:00

Алло с 10:00 до 17:00

Мир чая с 11:00 до 15:00

Кофейня "Paradise" с 10:00 до 15:00

Киоск с 10:00 до 17:00

Видео дня

Табакерка с 10:00 до 15:00

Салон красоты "Ola la" с 11:00 до 16:00

также работает Watsons с 10:00 до 15:00

ТРЦ Gulliver (Площадь Спортивная, 1-А):

0 этаж

Супермаркет Сильпо (08:00-20:00)

Аптека Белая Ромашка (09:00-19:00)

ISEI (10:00-17:00)

GIULIA (10:00-18:00)

JYSK (11:00-18:00)

Watsons (10:00-16:00)

Tabaka.net (10:00-15:00)

Фортуна табак (10:00-14:00)

Master ZOO (11:00-17:00)

Sisters Aroma (10:00-18:00)

VIP Store (10:00-18:00)

1 этаж

L`occitane (10:00-17:00)

Tommy Hilfiger(10:00-17:00)

Calvin Klein (10:00-17:00)

Elizabeth (10:00-17:00)

3 этаж

Лотт (10:00-18:00)

Under Armour (10:00-17:00)

Walker (10:00-17:00)

All Stars (10:00-18:00)

New Balance (10:00-18:00)

Arena (10:00-18:00)

Jack Wolfskin (10:00-18:00)

Anabel Arto (10:00-18:00)

ARBER (10:00-18:00)

4 этаж

Rozum (10:00-17:00)

ТРК Проспект (Гната Хоткевича, 1В)

Гипермаркет Ашан 08:45-17:00

До 15:00 работают:

Аптека Доброго Дня

Люксоптика

Остров Redi

New Balance

Under Armor

Vovk

Watsons

LC Waikiki

Фокстрот

A-Shop

women’secret

Springfield

Стоит отметить, что некоторые ТРЦ работают в ограниченном режиме и свой график публикуют на страницах в соцсетях. В частности, это (чтобы узнать подробности, перейдите по ссылкам): ТРЦ РайON, ТРЦ Аладдін, ТРЦ DREAM, ТЦ Gorodok Gallery.

Добавим, как сообщили в ТРЦ River Mall, они приняли решение возобновить работу с 8 апреля. При этом супермаркет в торговом центре уже открыт для посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 4 апреля, с 08:30 метрополитен возобновил сообщение между правым и левым берегом через Южный мост. Кроме того, также восстановлена перевозка пассажиров на линии скоростного трамвая по маршруту №3.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!