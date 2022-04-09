В Киеве возобновила работу еще одна станция метрополитена

В Киеве возобновила работу станция метро "Берестейская". Теперь поезда снова производят высадку и посадку пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Столичный метрополитен работает с 7:30 до 19:00.

Так, поезда курсируют следующим образом:

Красная линия : от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

Синяя линия : от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи".

В КГГА уточнили, что поезда не останавливаются на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская", не работает пересадочный узел "Крещатик" – "Майдан Незалежности".

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"Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час. Напоминаем, что график работы может оперативно меняться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", – резюмировали в КГГА.

Напомним, во вторник, 5 апреля, возобновились пассажирские перевозки между Киевом и Броварами Киевской области. Маршрутные автобусы отправляются в пригород столицы от станции метро "Лесная".

С 28 марта к столице начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в субботу, 9 апреля, возобновили движение троллейбусов. Транспорт начал работать на четырех маршрутах.