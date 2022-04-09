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В Киеве восстановили работу четыре троллейбусных маршрута

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В Киеве начали курсировать троллейбусы

В Киеве в субботу, 9 апреля, запустили движение троллейбусов. Транспорт начал работать на четырех маршрутах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пока троллейбусы ездят на правом берегу столицы.

Так, работают следующие маршруты:

  • №3 от Железнодорожного массива до Дворца спорта;

  • №8 от улицы Смелянской до площади Льва Толстого;

  • №9К от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта;

  • №17 от площади Космонавтов до площади Льва Толстого.

В КГГА уточнили, что всего в Киеве на 62 автобусных маршрутах курсируют 132 автобуса, на 8 трамвайных маршрутах – 35 трамваев. Также работают частные перевозчики на 31 маршруте.

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Напомним, 5 апреля возобновились пассажирские перевозки между Киевом и Броварами Киевской области. Маршрутные автобусы отправляются в пригород столицы от станции метро "Лесная".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 марта начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 грн.