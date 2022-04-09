В Киеве восстановили работу четыре троллейбусных маршрута
В Киеве в субботу, 9 апреля, запустили движение троллейбусов. Транспорт начал работать на четырех маршрутах.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пока троллейбусы ездят на правом берегу столицы.
Так, работают следующие маршруты:
№3 от Железнодорожного массива до Дворца спорта;
№8 от улицы Смелянской до площади Льва Толстого;
№9К от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта;
№17 от площади Космонавтов до площади Льва Толстого.
В КГГА уточнили, что всего в Киеве на 62 автобусных маршрутах курсируют 132 автобуса, на 8 трамвайных маршрутах – 35 трамваев. Также работают частные перевозчики на 31 маршруте.
Напомним, 5 апреля возобновились пассажирские перевозки между Киевом и Броварами Киевской области. Маршрутные автобусы отправляются в пригород столицы от станции метро "Лесная".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 марта начала перевозить пассажиров кольцевая электричка. Стоимость поездки осталось фиксированной – 15 грн.