В Киеве возле зоопарка открыли еще одну парковку. Фото

В Шевченковском районе Киева возле столичного зоопарка обустроили парковку, которая рассчитана на 300 автомобилей.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, она находится на улице Зоологической (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Город привлек инвестора, который обустроил парковку. Она уже открыта и работает. Здесь смогут парковаться 300 авто", – рассказал Непоп.

Он также напомнил, что рядом расположен "Зоопаркинг" – современный трехэтажный парковочный комплекс на 435 мест.

"Отмечу, что наш "Зоопаркинг", который находится рядом, до введения суровых (карантинных – Ред.) ограничений всегда был заполнен. Поэтому дополнительная парковка очень нужна", – подчеркнул Непоп.

На новой парковке могут оставлять авто не только посетители зоопарка, но и все желающие водители.

Напомним, в Киевском зоопарке проводят масштабную реконструкцию. В частности, были снесены старые входные ворота. Новый вход с разноцветным жирафом открыли на углу проспекта Победы и улицы Зоологической.

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