В Святошинском районе Киева во вторник, 16 ноября, на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места происшествия. Позднее машину, на которой уехал злоумышленник, остановили недалеко от Киева.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. В авто находился только водитель (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Во время проведения операции перехват был остановлен автомобиль, на котором возможно уехал злоумышленник. Причастность водителя к происшествию устанавливается", – рассказал наш собеседник.

Как сообщил ‎Telegram-канал Типичный Киев, раненного мужчину доставили в медучреждение.

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"Раненого оперируют врачи. Он – в тяжелом состоянии, в мужчину попало 4-5 шаров. По предварительной информации, пострадавшему 42 года, это ранее судимый гражданин Грузии", – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной полиции сказали, что инцидент произошел возле здания Киево-Святошинского районного суда.

"В полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Мельниченко неизвестный из автомобиля выстрелил в мужчину. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, вечером 27 октября в Сумах был убит 28-летний представитель "Правого сектора" Александр Иванина. Мужчину застрелили у подъезда дома в присутствии его жены. Полиция рассматривает две версии – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харьковской области мужчина обстрелял сотрудников энергокомпании, которые приехали отключать ему свет.