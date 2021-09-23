В Киеве возле Верховной Рады проходит сразу три митинга. Фото и видео

В Киеве в четверг, 23 сентября, возле Верховной Рады Украины начались сразу три акции протеста. Здание парламента окружено сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Всего на площади возле ВР собралось около двух тысяч человек (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, первыми к парламенту прибыли участники движения SaveФОП. Они заявили, что будут отстаивать законопроекты, которые "наработали в течение двух лет борьбы". Это № 3853-1 и № 3853-2, которые направлены на отмену обязательных кассовых аппаратов, а также №3 993 – об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Видео дня

Эти законопроекты включены в повестку дня внеочередной сессии Рады, которая начнется 23 сентября в 16:00.

Также с ними прибыли владельцы автомобилей на еврономерах, которые припарковали свои машины вдоль улицы Михаила Грушевского, заняв одну полосу. Саму дорогу митингующие не перекрывали.

Кроме того, возле парламента собрались люди с символикой партии ОПЗЖ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 23 сентября, в Киеве правоохранители задержали лидера движения SaveФОП Сергея Доротича. Это произошло под стенами Верховной Рады Украины, еще до начала запланированного митинга активистов.