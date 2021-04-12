В Киеве возле Офиса президента появилась новая фотозона

В Киеве на улице Банковой возле Офиса президента появилась фотозона, которая посвящена 30-летию независимости Украины.

Как сообщил "Вечерний Киев", локация представляет из себя большие зеркальные буквы, которые формируют слово YOUkraine, что в переводе означает "Ты-Украина" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На букве "i" разместили цифру "30".

Киевляне и гости столицы уже могут сделать фото на рядом с инсталляцией.

Отметим, ране в сети появилась карта с популярными местами для свиданий в Киеве. Среди популярных мест для первых свиданий, жители столицы назвали Контрактовую площадь и Крещатик. Также для встреч пары выбирают станции метро "Арсенальная", "Льва Толстого" и "Золотые ворота".

Исследователи за 2 месяца собрали более 500 историй и отметили на интерактивной карте указаны горожанами места. Для того, чтобы ознакомится с местами первых свиданий в столице, можно перейти на специально созданный сайт.

На Банковой появилась новая фотозона. Вечерний Киев

Она посвящена 30-летию независимости Украины. Вечерний Киев

Все желающие уже могут сделать фотографии. Вечерний Киев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева появился уникальный светофор.