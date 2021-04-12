В Киеве возле Офиса президента появилась новая фотозона

Олег Тимченко Жизнь столицы 12:22, 12.04.2021 Обновлено: 12:31, 12.04.2021

В Киеве на улице Банковой возле Офиса президента появилась фотозона, которая посвящена 30-летию независимости Украины.

Как сообщил "Вечерний Киев", локация представляет из себя большие зеркальные буквы, которые формируют слово YOUkraine, что в переводе означает "Ты-Украина" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На букве "i" разместили цифру "30".

Киевляне и гости столицы уже могут сделать фото на рядом с инсталляцией.

Отметим, ране в сети появилась карта с популярными местами для свиданий в Киеве. Среди популярных мест для первых свиданий, жители столицы назвали Контрактовую площадь и Крещатик. Также для встреч пары выбирают станции метро "Арсенальная", "Льва Толстого" и "Золотые ворота".

Исследователи за 2 месяца собрали более 500 историй и отметили на интерактивной карте указаны горожанами места. Для того, чтобы ознакомится с местами первых свиданий в столице, можно перейти на специально созданный сайт.

На Банковой появилась новая фотозона.
Вечерний Киев
Она посвящена 30-летию независимости Украины.
Вечерний Киев
Все желающие уже могут сделать фотографии.
Вечерний Киев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева появился уникальный светофор.

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Кияни Жизнь столицы

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