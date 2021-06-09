В Киеве водитель роскошного Ferrari удивил рискованной парковкой. Фото

В Киеве водитель элитного спорткара Ferrari припарковался в нескольких миллиметрах от вазона, где высадили цветы. Событие произошло в столичном Пассаже, недалеко от памятника архитектору Городецкому.

Фото "мастерской" парковки опубликовали в социальной сети Іnstagram (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Миллиметровщик уровень: Бог. У всех есть такой знакомый, который любит показать мастерство парковки, правда не на Ferrari", – говорится в сообщении.

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Пользователи соцсети восхитились роскошным автомобилем, однако отметили, что водитель мог повредить свой спорткар благодаря такой рискованной парковке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице на выставках ComAutoTrans и Автотехсервис презентовали электромобили Konyk и Volyk от украинской компании "Электропрайд".