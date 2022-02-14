В Киеве водитель Range Rover припарковался на газоне и сломал несколько кустов. Фото

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В Деснянском районе Киева владелец элитного Range Rover припарковал свой автомобиль с нарушением правил дорожного движения прямо на зеленой зоне. При этом автомобиль своими колесами уничтожил несколько кустов, высаженных вдоль дороги.

Об этом сообщил Telegram-канал Troeschina. Очередного "героя парковки" заметили на проспекте Владимира Маяковского, 14.

"Киев, Троещина, проспект Маяковского, 14. Герой парковки! Неужели не видно водителю, где он припарковал свой автомобиль?! Ну как с такими сражаться?", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что владелец элитного внедорожника оставил свою машину возле забора, при этом колеса Range Rover сломали несколько кустов.

Стоит отметить, что в пяти минутах ходьбы от этого дома находится несколько автостоянок, в частности возле остановки трамвая, а также возле Троещинского рынка.

Напомним, в Святошинском районе столицы возле дома, расположенного на улице Волынской, 6 местные жители наказали владельца Ford за парковку возле мусорных баков и положили на капот легковушки автомобильную шину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева владелец Mazda припарковался на детской площадке. Водитель оставил свою машину на зеленой зоне рядом с качелями.