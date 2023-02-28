В Киеве водитель припарковался на пешеходной дороге, а мамам с колясками предлагал обходить по проезжей части. Фото

В Соломенском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Воде оставил машину прямо на пешеходной дороге, а женщинам, которые везли детей на колясках, якобы предлагал обходить его авто по проезжей части.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Событие произошло вечером, 27 февраля, на улице Соломенской, 23А.

"Водитель данного авто очень уверенно утверждал, что он припаркован по правилам, а мамы с колясками должны этого господина обойти по проезжей части. Уважаемые водители, имейте совесть и уважение! У АТБ парковки (машину оставили возле супермаркета. Ред.) нет вообще", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что водитель припарковал авто таким образом, что пешеходная дорога была полностью заблокирована.

Добавим, киевские власти призвали жителей и гостей Киева соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили правильно. Транспорт нарушителей будет эвакуирован.

Напомним, в Днепровском районе Киева жители домов по улице Русановская набережная, 8-8/1 паркуют свои автомобили прямо на зеленой зоне. В результате двор возле многоэтажек превратился в болото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева водитель внедорожника Toyota припарковал свою машину с грубым нарушением ПДД. Он оставил машину прямо на пешеходном переходе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!