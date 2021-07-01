В Киеве мужчина на моноколесе разогнался до 60 км в час: мчал быстрее авто. Видео
В Киеве заметили мужчину, который на огромной скорости управлял моноколесом. Скорость транспортного средства составила 60 км/ч.
Об этом сообщил Telegram канал "Киев без цензуры". На видео видно, что человек в моноколесе обгонял легковые автомобили на бульваре Перова в Днепровском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Это реально На моноколесе 60 км / ч. Кажется пора урегулировать движение самокатов и моноколес", – говорится в сообщении.
Осторожно, на видео звучит ненормативная лексика
Отметим, в Украине юридического определения таких понятия как моноколесо, электросамокат, гироскутер нет.
Напомним, 2 июня, на улице Большой Васильковской человек катался на электросамокате и упал на металлический забор. В результате падения он повредил грудь.
Как сообщал OBOZREVATEL, в столице девушка разбила лицо и повредила руки, когда каталась на электросамокате одной из фирм, занимающейся прокатом этого вида транспорта. Инцидент произошел в Мариинском парке.