В Киеве мужчина на моноколесе разогнался до 60 км в час: мчал быстрее авто. Видео

В Киеве заметили мужчину, который на огромной скорости управлял моноколесом. Скорость транспортного средства составила 60 км/ч.

Об этом сообщил Telegram канал "Киев без цензуры". На видео видно, что человек в моноколесе обгонял легковые автомобили на бульваре Перова в Днепровском районе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это реально На моноколесе 60 км / ч. Кажется пора урегулировать движение самокатов и моноколес", – говорится в сообщении.

Осторожно, на видео звучит ненормативная лексика

Отметим, в Украине юридического определения таких понятия как моноколесо, электросамокат, гироскутер нет.

Видео дня

Напомним, 2 июня, на улице Большой Васильковской человек катался на электросамокате и упал на металлический забор. В результате падения он повредил грудь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице девушка разбила лицо и повредила руки, когда каталась на электросамокате одной из фирм, занимающейся прокатом этого вида транспорта. Инцидент произошел в Мариинском парке.