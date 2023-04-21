В Киеве во время воздушной тревоги полиция будет останавливать маршрутки

В Киеве во время объявления воздушной тревоги маршрутки должны останавливаться и высаживать пассажиров. За этим будет следить патрульная полиция.

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Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, передает телеканал Киев. По его словам, 80% остановок столицы имеют рядом хотя бы подземные переходы, которые можно использовать для защиты.

Так Департамент транспорта КГГА получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы с телефона можно было считывать информацию о расположении ближайших защитных сооружений.

По его словам, с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решения по остановке транспорта во время воздушной тревоги, а продолжают работать.

"Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения", – заявил Ткачук.

Как сообщал OBOZREVATEL, приложение "Киев Цифровой" после обновления получило новую удобную и важную функцию. Теперь пользователи могут поделиться купленным QR-билетом с друзьями.

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