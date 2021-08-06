В Киеве на Оболони ограничат движение на полтора месяца: что сделают и как объехать. Карта

В Киеве с 7 августа по 26 сентября на проспекте Героев Сталинграда частично ограничат движение для автотранспорта. Рабочие проведут ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор". Дорожники будут работать на участке улицы в направлении станции метро "Оболонь".

"Начинается масштабный капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда. На первом этапе будут работать на участке от улицы Приозерной до улицы Александра Архипенко", – уточнили в пресс-службе.

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В рамках работ на магистрали обновят систему дождевой канализации, устроят новую основу проезжей части и асфальтовое покрытие. Появятся на проспекте и велодорожки и обновленные тротуары.

Отметим, чтобы не стоять в пробке водителям рекомендуется избрать альтернативный маршрут. В частности, объехать проблемный участок дороги можно по улице Иорданской, заехав на нее со стороны проспекта Степана Бандеры, свернув на улицу Александра Орхипенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Бориспольском шоссе 24 июня начался капитальный ремонт 17-ти километров дороги в сторону города Борисполь. Как сообщили в "Укравтодоре", ориентировочно работы продляться до 20 августа.