В Киеве во время атаки РФ было повреждено одно из зданий налоговой. Подробности и фото

На правом берегу Киева во время ночной атаки РФ во вторник, 2 июня, было повреждено одно из зданий столичной налоговой. В сооружении, в частности выбиты окна и разрушены служебные кабинеты.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух. Враг продолжает целенаправленно бить по гражданским объектам.

Что известно

"Украина снова под вражеским огнем. Вследствие очередной российской массированной атаки на этот раз также пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева", – говорится в сообщении.

По словам Карнаух, в здании выбиты окна, разрушены служебные кабинеты и помещения. Уборка и оценка всех последствий еще продолжается. Чиновница отметила, что среди наших работников на этой локации пострадавших нет.

"Сейчас обслуживание налогоплательщиков на этой локации временно невозможно. Впрочем все услуги, как всегда, можно получить в любом другом Центре обслуживания плательщиков. ЦОПы работают по принципу экстерриториальности", – резюмировала Карнаух.

Атака РФ по Киеву

В ночь на вторник, 2 июня, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. На Киев летели группы дронов и различные типы ракет, прозвучала серия взрывов. Много пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Во время ночной атаки РФ по Киеву во вторник, 2 июня, был существенно поврежден жилой комплекс в одном из районов города. В результате обстрела в одном из многоэтажных зданий почти не осталось целых окон, а земля рядом засыпана обломками.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник, 1 июня, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Враг запустил ударные дроны из разных локаций, а также поднял в воздух стратегическую авиацию.

