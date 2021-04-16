В Киеве вместо парковщиков за нарушителями будут следить камеры

В Киеве начали тестирование автоматической системы фиксации нарушения правил парковки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев.

"При запуске тестируется автоматическая система фиксации нарушений правил парковки и максимальную минимизацию при этом человеческого фактора. 60 дней на улице Бассейной, вблизи Бессарабской площади, в качестве эксперимента будет работать инновационная система осуществления автоматической фотофиксации фактов нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств", – рассказал Густелев.

Проект реализуется совместно с компанией "Municipality Parking System".

Замглавы КГГА также сообщил, что для реализации эксперимента уже установлены все необходимые технические устройства – 8 приборов для фотофиксации фактов нарушения правил остановки, стоянки и парковки, 6 платежных терминалов – в каждом по 3 камеры, и 12 сенсорных датчиков, которые вмонтированы в места для парковки.

"Важно, что все факты нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств будут фиксироваться в автоматическом режиме, без дополнительного привлечения инспекторов по парковке. Камеры и сенсорные устройства будут фиксировать момент остановки транспортного средства и время его нахождения на парковке, номерные знаки автомобиля и не происходит ли нарушение правил дорожного движения ", – резюмировал чиновник.

По его словам, в случае успешной реализации эксперимента будет рассматриваться возможность постепенного внедрения этой системы на других парувочных площадках города.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева пешеход-нарушитель стал причиной травмирования пассажирки троллейбуса.