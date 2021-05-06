Киев накроет ураганный ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 7 мая, днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м / с (I уровень опасности, желтый).

О непогоде сообщил Украинский гидрометцентр.

Также на пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня – кратковременные дожди, температура ночью похолодает до 5 градусов тепла, а днем потеплеет до 16-18 °.

Специалисты призвали соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

В субботу, 8 мая, в столицу придет похолодание. Ночью пройдут дожди, а температура воздуха снизится до + 7 градусов, а днем не поднимется выше 12.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 10 мая в Украине установится прохладная и дождливая погода. Настоящее потепление начнется только с 12 мая.