В Киеве вандалы осквернили арт-объект, посвященный политзаключенным Крыма. Фото

В Киеве стены подземного перехода на Европейской площади, на которых создали арт-объект, посвященный политическим заключенным оккупированного Крыма, раскрасили неизвестны.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор". На стенах появилась нецензурная брань, пентаграммы, фразы, которые разжигают религиозную вражду и другие надписи.

"Последствия вандализма обнаружили работники коммунального предприятия "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автодорог и сооружений на них" Шевченковского района, которые проводили утреннее уборка перехода. Дорожники уже обратились в полицию", – сообщили в пресс-службе.

Арт-объект "Подземная безысходность" создал грузинский художник Давид Кухалашвили. В переходе нарисовали 98 тюремных дверей, за каждой – скрытая одна из историй политических заключенных Кремля.

В КГГА напомнили, что сейчас за решеткой находятся 98 крымчан за их активную гражданскую позицию или религиозные взгляды.

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