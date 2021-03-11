В Киеве в знаменитом Доме профсоюзов открыли покерный клуб

В четверг, 11 марта в легендарном здании Дома профсоюзов на Крещатике, 18 открылся покерный клуб.

Об этом стало известно из сообщения "Full House Kyiv" в соцсети Facebook.

Уже с 11 марта в Full House Khreschatyk начались тестовые турниры.

"Внимание! Следуя ограничениям действующим во время адаптивного карантина в Украине, все соревнования проводятся в формате 6-max, максимальное количество участников турнира – 60 игроков", –говорится в сообщении.

Согласно Реестру торговой марки, владельцем клуба является украинский бизнесмен Сергей Ефименко.

По данным сервиса Youcontrol, на него оформлен целый ряд компаний связанных с азартными играми Всеукраинская федерация спортивного покера.

Напомним, Дом профсоюзов Украины очень сильно пострадал во время Революции Достоинства. В ночь на 19 февраля в здании произошел пожар, а также обвалились конструкции между четвертым и пятыми этажами. Здание окончательно восстановили в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Доме профсоюзов, где во время Революции Достоинства разворачивались трагические события и погибли люди, еще в январе должен открыться большой покерный клуб. Со своей стороны чиновники уверяли, что это неправда.