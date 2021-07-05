В Киеве в Центре вакцинации прививать от коронавируса будут ежедневно

В Киеве Центр вакцинации от COVID-19 на базе Международного выставочного центра, возле станции метро "Левобережная", будет работать без выходных.

Об этом сообщили в Telegram-канале медицинской информационной системы Helsi.me. Там также посоветовали киевлянам записываться на прививки с помощью мобильного приложения, чтобы избежать очередей.

"Отныне центр вакцинации в МВЦ в Киеве будет работать ежедневно с 10:00 до 17:30, по будням и в выходные. Вакцина CoronaVac. Онлайн-запись по ссылке", – говорится в сообщении.

Разработчики информационной системы сообщили, что информация о проведенной прививке доступна в приложении Helsi.

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Отметим, что сделать прививку от коронавирусной болезни можно на фестивале Atlas Weekend на ВДНХ, который продлится до 11 июля. Вакцинировать желающих начали в первый день фестиваля, в понедельник, 5 июля.

Напомним, 4 июля зарегистрировали 101 новый случай COVID-19. Всего в Украине за минувшие сутки болезнь подтвердили у 244 граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине зарегистрировали еще одну вакцину против коронавируса (COVID-19) для экстренного медицинского применения – Janssen производства компании Johnson & Johnson.