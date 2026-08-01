В Киеве в результате обстрела со стороны РФ повреждено здание посольства Литвы. Фото

В Киеве во время очередного террористического удара со стороны РФ в ночь на 1 августа было повреждено здание посольства Литвы. В частности, рядом с дипломатическим представительством в земле образовалась глубокая воронка в результате ракетного обстрела.

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Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в социальной сети X. Враг продолжает целенаправленно наносить удары по гражданским объектам.

Что известно

Так, по словам Сибиги, в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 1 августа здание посольства Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

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"Российский террор не щадит никого и не уважает никаких международных норм, в частности положений Венской конвенции. Остановить его можно только силой и достаточными возможностями противовоздушной обороны. Мы выражаем солидарность с Литвой, моим коллегой Кястутисом Будрисом, послом Ингой Станите-Толочкене и всеми нашими друзьями в Министерстве иностранных дел Литвы. Мы готовы оказать всю необходимую помощь", — подчеркнул Сибига.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – есть данные о погибших, много раненых.

В Киеве в ночь на 1 августа в результате ракетного удара РФ погиб 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин. В момент вражеского удара правоохранитель бежал, чтобы оказать первую помощь пострадавшим.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 1 августа нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В Дарницком районе в результате обстрела повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка.

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