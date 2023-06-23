В Киеве в парках и скверах будут работать рамки-распылители: где можно освежиться
В Киеве этим летом снова будут работать охлаждающие рамки-распылители. В общей сложности планируется установить их в 18 парках и скверах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Освежиться можно будет во всех районах столицы.
"Добавляем немного комфорта в парки и скверы в это жаркое лето – устанавливаем охлаждающие рамки-распылители. В целом запланировано установить распыляющие воду рамки на 18 локациях – в местах с наибольшим потоком людей", – сообщили в пресс-службе.
Найти прохладу киевляне смогут на следующих локациях:
Голосеевский район:
- Голосеевский парк им. М. Рыльского.
Дарницкий район:
- сквер А. Кошица;
- парк Позняки.
Деснянский район:
- парк с водными объектами по просп. Р. Шухевича;
- парк "Деснянский";
- парк "Молодежный".
Днепровский район:
- парк Победа;
- парк Аврора;
- парк Шумского.
Оболонский район:
- сквер на пересечении просп. Оболонский и ул. Л. Лукьяненко (возле Оболонской РГА) (планируется)
Печерский район:
- парк Славы.
Подольский район:
- сквер на площади Щекавицкая;
- Куреневский парк.
Святошинский район:
- парк Интернациональный (планируется).
Соломенский район:
- парк Отрадный;
- парк им. М. Зерова;
- сквер на ул. С. Берегового.
Шевченковский район:
- ул. Крещатик.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева появилась новая цветочная композиция, посвященная Херсонской области. Коммунальщики, в частности, собрали и создали конструкцию с цветами в виде арбуза.
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