В Киеве в парках и скверах будут работать рамки-распылители: где можно освежиться

В Киеве этим летом снова будут работать охлаждающие рамки-распылители. В общей сложности планируется установить их в 18 парках и скверах столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Освежиться можно будет во всех районах столицы.

"Добавляем немного комфорта в парки и скверы в это жаркое лето – устанавливаем охлаждающие рамки-распылители. В целом запланировано установить распыляющие воду рамки на 18 локациях – в местах с наибольшим потоком людей", – сообщили в пресс-службе.

Найти прохладу киевляне смогут на следующих локациях:

Голосеевский район:

Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Дарницкий район:

сквер А. Кошица;

парк Позняки.

Деснянский район:

парк с водными объектами по просп. Р. Шухевича;

парк "Деснянский";

парк "Молодежный".

Днепровский район:

парк Победа;

парк Аврора;

парк Шумского.

Оболонский район:

сквер на пересечении просп. Оболонский и ул. Л. Лукьяненко (возле Оболонской РГА) (планируется)

Печерский район:

парк Славы.

Подольский район:

сквер на площади Щекавицкая;

Куреневский парк.

Святошинский район:

парк Интернациональный (планируется).

Соломенский район:

парк Отрадный;

парк им. М. Зерова;

сквер на ул. С. Берегового.

Шевченковский район:

ул. Крещатик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева появилась новая цветочная композиция, посвященная Херсонской области. Коммунальщики, в частности, собрали и создали конструкцию с цветами в виде арбуза.

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