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В Киеве в парках и скверах будут работать рамки-распылители: где можно освежиться

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,0 т.
Освежиться можно будет во всех районах столицы

В Киеве этим летом снова будут работать охлаждающие рамки-распылители. В общей сложности планируется установить их в 18 парках и скверах столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Освежиться можно будет во всех районах столицы.

"Добавляем немного комфорта в парки и скверы в это жаркое лето – устанавливаем охлаждающие рамки-распылители. В целом запланировано установить распыляющие воду рамки на 18 локациях – в местах с наибольшим потоком людей", – сообщили в пресс-службе.

В Киеве в парках и скверах будут работать рамки-распылители: где можно освежиться
В Киеве в парках и скверах будут работать рамки-распылители: где можно освежиться
В Киеве в парках и скверах будут работать рамки-распылители: где можно освежиться

Найти прохладу киевляне смогут на следующих локациях:

Голосеевский район:

  • Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Дарницкий район:

  • сквер А. Кошица;
  • парк Позняки.

Деснянский район:

  • парк с водными объектами по просп. Р. Шухевича;
  • парк "Деснянский";
  • парк "Молодежный".

Днепровский район:

  • парк Победа;
  • парк Аврора;
  • парк Шумского.

Оболонский район:

  • сквер на пересечении просп. Оболонский и ул. Л. Лукьяненко (возле Оболонской РГА) (планируется)

Печерский район:

  • парк Славы.

Подольский район:

  • сквер на площади Щекавицкая;
  • Куреневский парк.

Святошинский район:

  • парк Интернациональный (планируется).

Соломенский район:

  • парк Отрадный;
  • парк им. М. Зерова;
  • сквер на ул. С. Берегового.

Шевченковский район:

  • ул. Крещатик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева появилась новая цветочная композиция, посвященная Херсонской области. Коммунальщики, в частности, собрали и создали конструкцию с цветами в виде арбуза.

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