В Киеве в одном из районов проверяли систему оповещения. Видео

В Святошинском районе Киева в среду, 23 февраля, проверяли систему оповещения. Сирена прозвучала один раз около 11:30.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Звук был слышен в районе улицы Академика Туполева, а также на близлежащих улицах (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказал нам собеседник в Киевской городской государственной администрации, эту проверку системы оповещения скорее всего проводило одно из предприятий.

"Сегодня официально включать звуковые сирены в столице пока не планируют. То, что могли слышать киевляне, скорее всего является проверкой одного из предприятий, которое расположено в этом районе. Об официальных включения системы оповещения будет сообщено заранее", – подчеркнул наш собеседник.

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Он не исключил, что и в других районах столицы могут проводиться подобные плановые проверки, которые предприятия инициируют самостоятельно.

Напомним, в Киеве во вторник, 22 февраля столичные власти опровергли информацию о том, что в этот день будут проводить проверку системы оповещения с включением звука сирен. Предупреждения о каких-либо действиях будут опубликованы заранее на официальном портале КГГА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве ключевым бомбоубежищем определен столичный метрополитен. В случае возможного нападения он будет готов принять людей, которые захотят тут укрыться.