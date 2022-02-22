В КГГА опровергли информацию о проверке системы оповещения в столице 22 февраля

В Киеве во вторник, 22 февраля не будут проводить проверку системы оповещения с включением звука сирен. Информация о том, что это может быть сегодня не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сообщения о каких-либо действиях столичной власти будут публиковаться на официальном портале КГГА.

"Сегодня, 22 февраля, в столице не запланировано проведение проверки системы оповещения с включением звука сирен. Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности. Информация, распространенная рядом СМИ, что такая проверка, якобы, произойдет сегодня, не соответствует действительности. Просим не распространять непроверенную информацию и следить за официальными источниками", – подчеркнули в пресс-службе.

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В КГГА добавили, что оперативную и достоверную информацию о событиях в городе, можно получать, подписавшись на официальный Telegram-канал КГГА или на официальном портале Киева.

Напомним, в Киеве в случае чрезвычайной ситуации весь транспорт города будет работать в соответствии с специальным мобилизационным планом. Сегодня перевозки пассажиров осуществляются в штатном режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве ключевым бомбоубежищем определен столичный метрополитен. В случае возможного нападения он будет готов принять людей, которые захотят тут укрыться.