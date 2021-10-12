В Киеве в метро "появился" салон красоты, а пассажирам начали продавать технику и овощи. Что происходит

В Киеве показали, во что может превратиться столичный метрополитен, если пассажиры будут поддерживать нелегальную торговлю. В рамках перфоманса один из вагонов специально превратили в торговую площадку.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. Событие произошло во вторник, 12 октября (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Концентрат всего, что мы видим каждый день, параллельно слушая призывы не жертвовать средства неизвестным лицам и не покупать товары в неустановленных местах и соблюдать правила. Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро", – подчеркнула Макогон.

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На опубликованных фото, можно увидеть, что в вагоне метро работала парикмахерская, продавали технику и овощи, а также делали маникюр.

Напомним, ранее в столице на станции метро "Золотые ворота" сотрудник метрополитена вывел из вагона девушку, которая ехала без маски. Никто из пассажиров не вступился за нарушительницу карантинных ограничений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Киева сотрудники полиции провели очередной рейд, направленный для выявления пассажиров, которые нарушают карантинные ограничения. Каждый десятый человек ездил без маски на лице.