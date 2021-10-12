В Киеве в метро "появился" салон красоты, а пассажирам начали продавать технику и овощи. Что происходит

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Один из вагонов временно переоборудовали в площадку для торговли

В Киеве показали, во что может превратиться столичный метрополитен, если пассажиры будут поддерживать нелегальную торговлю. В рамках перфоманса один из вагонов специально превратили в торговую площадку.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. Событие произошло во вторник, 12 октября (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В метро работала торговая точка.

"Концентрат всего, что мы видим каждый день, параллельно слушая призывы не жертвовать средства неизвестным лицам и не покупать товары в неустановленных местах и соблюдать правила. Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах, торговля в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги в салонах, магазинах и точно не в метро", – подчеркнула Макогон.

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Желающим могли сделать маникюр.

На опубликованных фото, можно увидеть, что в вагоне метро работала парикмахерская, продавали технику и овощи, а также делали маникюр.

Точка по продаже техники.
Услуги косметолога.

Напомним, ранее в столице на станции метро "Золотые ворота" сотрудник метрополитена вывел из вагона девушку, которая ехала без маски. Никто из пассажиров не вступился за нарушительницу карантинных ограничений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в метро Киева сотрудники полиции провели очередной рейд, направленный для выявления пассажиров, которые нарушают карантинные ограничения. Каждый десятый человек ездил без маски на лице.

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