В Киеве в конце сентября зацвели каштаны и дикий виноград. Фото

В Киеве в некоторых районах неожиданно зацвели каштаны. В частности, такое дерево заметили рядом с Кибернетическим центром на столичных Теремках.

Об этом написало издание Вечірній Київ. Подобное природное явление жители города наблюдают последние несколько лет.

Сообщается, что по мнению ученых в Киеве деревья могут цвести осенью по ряду причин, в частности из-за насекомых – каштановой минирующей моли, которая наносит вред листьям. Каштан будто в последний раз направляет все свои силы для того, чтобы оставит после себя потомство, и начинает цвести.

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Кроме того, не исключено, что после сильнейшей жары двух последних месяцев лета дерево цветет из-за недостатка влаги и высокого загрязнения воздуха.

Стоит отметить, что осенью зацвели не только каштаны, но и девичий (дикий) виноград. В частности, на проспекте Романа Шухевича в Деснянском районе столицы рядом с уже зрелыми ягодами были замечены распускающиеся цветы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве и области аномальная жара привела к тому, что из-за размножения сине-зеленых водорослей река Днепр буквально "зацвела".