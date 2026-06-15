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В Киеве в ходе обстрела со стороны РФ было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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В результате российского обстрела было повреждено здание ВАКС
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В Киеве во время ночного обстрела со стороны России в понедельник, 15 июня, было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда. В результате террористической атаки в здании выбиты окна.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС. Террористическая атака не помешала проведению заседаний.

Что известно

"В ночь на 15 июня Киев подвергся массированной атаке ракетами и ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены помещения Высшего антикоррупционного суда по адресу: проспект Берестейский, 41", – говорится в сообщении.

Как отметили в ВАКС, в здании выбиты окна, в настоящее время сотрудники суда устанавливают общий объем повреждений. На месте продолжаются работы по уборке и ликвидации последствий.

Во время российского обстрела было повреждено здание ВАКС.
Во время российского обстрела было повреждено здание ВАКС.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на нападение РФ, все судебные заседания пройдут по графику. В случае изменений актуальная информация будет опубликована дополнительно.

Во время российского обстрела было повреждено здание ВАКС.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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