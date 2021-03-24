В Киеве уже через год декоммунизируют "Родину-мать", а затем и мост Патона

В Институте национальной памяти нашли меценатов, которые помогут демонтировать советский герб с щита "Родины- Матери".

Об этом в интервью зданию Chas News рассказал глава Института Нацпамяти Антон Дробович.

По его словам, из-за пандемии коронавируса у правительства не было времени заниматься вопросом демонтажа советской символики со статуи "Родины-Матери".

"Мы провели консультации, даже нашли меценатов, готовых помочь с демонтажем герба со щита на монументе. Единственное, что из-за пандемии коронавируса ни министерству, ни правительства было не до того. Отправная точка - решение правительства об устранении. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год", – заявил Дробович.

Он также напомнил, что в декоммунизации нуждаются также памятник Щорсу и даже мост Патона, где вскоре должна начаться реконструкция. Однако, звезды на ВДНХ декоммунизировать не планируют.

Также Дробович отметил, что Щорс стоит на том же месте, из-за того, что попросту не хватило денег на создание музея советской пропаганды на ВДНХ

"Но не нашлось средств на создание этого парка, и, соответственно, Щорса некуда перевозить. Разве что в Спадщанский лес на Сумщине, где есть парк советского периода, но это тоже ценный процесс. И поскольку в Щорса проблемы с "пропиской", то он и стоит там, где стоит", – уточнил Дробович.

Отметим, что все оставшиеся объекты для декоммунизации являются памятниками истории национального значения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович признался, что хочет демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать" в Киеве до конца своей каденции.