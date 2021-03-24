У Києві вже через рік декомунізують "Батьківщину-матір", а потім і міст Патона

В Інституті національної пам'яті знайшли меценатів, які допоможуть демонтувати радянський герб з щита "Батьківщини-Матері".

Про це в інтерв'ю будівлі Chas News розповів глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович.

За його словами, через пандемію коронавірусу в уряду не було часу займатися питанням демонтажу радянської символіки зі статуї "Батьківщини-Матері".

"Ми провели консультації, навіть знайшли меценатів, готових допомогти з демонтажем герба зі щита на монументі. Єдине, що через пандемію коронаірусу ні міністерству, ні уряду було не до того. Відправна точка - рішення уряду про усунення. На процедуру демонтажу потрібен орієнтовно рік ", – заявив Дробович.

Він також нагадав, що в декомунізації потребують також пам'ятник Щорсу і навіть міст Патона, де незабаром має розпочатися реконструкція. Однак, зірки на ВДНГ декоммунізіровать не планують.

Також Дробович зазначив, що Щорс стоїть на тому ж місці, через те, що просто не вистачило грошей на створення музею радянської пропаганди на ВДНГ

"Але не знайшлося коштів на створення цього парку, і, відповідно, Щорса нікуди перевозити. Хіба що в Спадщанський ліс на Сумщині, де є парк радянського періоду, але це теж цінний процес. І оскільки в Щорса проблеми з" пропискою ", то він і коштує там, де стоїть ", – уточнив Дробович.

Відзначимо, що всі об'єкти, що залишилися для декомунізації є пам'ятками історії національного значення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович зізнався, що хоче демонтувати герб СРСР з монументальної скульптури "Батьківщина-Мати" в Києві до кінця своєї каденції.