В Киеве установят дополнительные контейнеры для опасных отходов: названы районы

В шести районах Киева коммунальные службы установят 41 контейнер для сбора опасных отходов. Они предназначены для отработанных батареек, неповрежденных ртутных термометров и энергосберегающих ламп.

Как рассказали в коммунальном предприятии "Киевкоммунсервис", собранный мусор отправят на переработку, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

"Уже составлен и согласован график с адресным перечнем мест установки контейнеров в июне. Согласно ему, в Печерском и Днепровском районах установят по одному контейнеру для опасных отходов, в Соломенском – 8, в Голосеевском и Дарницком – по 5, в Деснянском – 21", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, жители столицы могут подать заявку на установку контейнеров на официальном сайте КП "Киевкоммунсервис".

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