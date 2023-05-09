В Киеве установили новую марку-фотозону с Путиным в Гаагском суде. Фото

В Киеве по Крещатике установили новую марку-фотозону. На ней изображен президент страны-террориста, военный преступник Владимир Путин в Гаагском суде.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Расположена локация у здания КГГА.

"На Крещатике возле мэрии установили новую марку-фотозону с путиным в Гаагском суде, возле которой все желающие могут сфотографироваться", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть заседание трибунала, куда военного преступника к судьям привел лично главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный. Сам президент страны-террориста РФ одет в оранжевую робу, которую носят осужденные преступники, с надписью, которая состоит из одного слова и является частью известной песни о Путине.

Напомним, ранее "Укрпочта" выпустила марки "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель". Они появились в продаже 31 марта и шли в комплекте с другой продукцией компании. Цена набора – 90 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ранее устанавливали марку-фотозону под названием "Бавовна над Кремлем". Ее можно было увидеть возле здания Киевской городской государственной администрации на улице Крещатик.

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