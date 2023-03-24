"Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель": сколько стоят новые марки "Укрпочты" и как купить

"Укрпочта" выпускает марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель". Запущены они будут 31 марта, однако предзаказ можно сделать уже сейчас. Марки идут в наборе с другой продукцией компании. Цена набора – 90 грн.

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"31 марта мы все будем отмечать день освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля. К этому дню "Укрпочта", в рамках серии "города – герои", выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель", а также открытки и конверты серии. В этом блоке мы выпускаем марки, посвященные всем 3-м городам-героям Киевщины: там и уничтожена "Мрия", и люди под мостом в Ирпене, и сожженная вражеская техника на улицах Бучи", – сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Что входит в набор

Как рассказали в самой "Укрпочте", в набор входит блок марок "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель". А кроме того:

конверт "Города Героев. Киевщина"

открытка "Город Героев. Буча";

открытка "Город Героев. Ирпень";

открытка "Город Героев. Гостомель".

"Товар доступен по предзаказу. Он будет отправлен с 31.03.2023 г. Сразу после отправки отправки вы получите письмо на email с трек-номером для его отслеживания", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, к годовщине развязанной Россией войны 24 февраля "Укрпочта" выпустила благотворительный почтовый набор "ПТН ПНХ!" с одним из украинских граффити британской звезды стрит-арта Бэнкси. Цена –196 грн.

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