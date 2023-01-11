В Киеве появилась марка-фотозона под названием ''Бавовна над Кремлем''. Фото

В Киеве появилась новая марка-фотозона под названием "Бавовна над Кремлем". Ее можно найти возле здания Киевской городской государственной администрации по улице Крещатик.

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Об этом сообщило издание " Вечерний Киев ". Локация посвящена креативной борьбе украинцев с врагом.

"Фотозона под названием "Бавовна над Кремлем" заменила собой другую марку – "Бавовна над крымским мостом", которая стояла возле КГГА с сентября прошлого года. Эти фотозоны являются частями выставки "Инфоспротив", посвященной креативной борьбе украинцев с врагом", – говорится в сообщении.

Напомним, в Подольском районе Киеве появился новый патриотический мурал "Time to change. Время перемен". На нем изображена сцена, где украинский казак побеждает захватчика медведя, символизирующего российские имперские амбиции.

В Печерском районе Киева появился новый мурал, посвященный спасателям. На нем изображен один из сотрудников ГСЧС столицы, а под ним надпись – "Герои без оружия". Кроме того, в Голосеевском районе столицы появился еще один мурал, посвященный спасателям. На нем, в частности, изображен пожарный, который держит в руках ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Киев посетил известный современный французский художник Кристиан Гэми (C215). Он оставил в столице несколько своих работ, в частности посвященную Тарасу Шевченко.

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