В Киеве усовершенствуют систему блокпостов: часть демонтируют. Видео

В Киеве усовершенствуют систему инженерных ограждений, установленных с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, часть из них будет переведена в "спящий режим", а остальные полностью демонтируют.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Украинские защитники готовы дать отпор врагу (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Через год полномасштабной войны прямая угроза боевых действий в столице была сведена к минимальной... КГВА вместе с командованием Группировки сил и средств обороны Киева проработали совместное решение по усовершенствованию системы инженерных ограждений в столице", – рассказали в пресс-службе.

В КГВА уточнили, что инженерные сооружения, которые и дальше должны выполнять свою функцию безопасности для столицы, будут оставаться. При этом их усовершенствуют – непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми. Кроме того, специалисты укрепят блиндажи и приведут в порядок окопы.

Часть других инженерных заграждений, которые будут иметь значение для обороны города, останутся в "спящем" режиме. То есть уберут с проезжей части блокпосты, а другие сооружения останутся в определенных местах. На этих локациях будет проведена ревизия. Другие ненужные сооружения полностью демонтируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская армия хотела в феврале 2022 года высадить десант в Киеве с последующим захватом его центральной части и установкой блокпостов. Соответствующие планы были зафиксированы на картах оккупантов.

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