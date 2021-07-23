В Киеве учителям рекомендуют не приходить на работу без прививки от COVID-19: пустят ли их в школу

В Святошинском районном управлении образования Киева подготовили письмо в котором сказано, что с 1 сентября "есть вероятность", что к работе в образовательных учреждениях не будут допускать сотрудников, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. Документ отправили руководителям учебных заведений.

OBOZREVATEL узнал действительно ли педагогов не пустят на работу без подтверждения о пройденной вакцинации от COVID-19.

В письме, разосланном руководителям образовательных учреждения 21 июля, говорится, что если сотрудник учреждения отказался вакцинироваться, то он ложен написать заявление на имя руководителя учреждения про отказ с пояснением причины.

Такие заявления сохраняются у руководителя учреждения. Если вакцинироваться работнику запрещено врачом по медицинским показаниям, то должно быть заявление на отказ и справка от врача.

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Списки людей, которые отказались сделать прививку от коронавируса должны быть составлены к 27 июля.

Мы обратились за комментарием к автору письма – заместительнице управления образования Святошинской РГА Людмиле Голованенко.

Она пояснила, что из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной болезни в мире такой запрет действительно может быть, но письмо отправленное администрации образовательных учреждений района имеет рекомендательный характер.

"Смотрите, до начала учебного года осталось полтора месяца, а у нас вакцинировались только треть учителей! Конечно, пока письмо носит исключительно рекомендательный характер. Но надо вспомнить ситуацию, которая уже была осенью прошлого года – заболело много педагогов и найти им замену было очень непросто. Поэтому пытаемся приобщить к вакцинации таким способом. Но. В некоторых странах заявляют, что не будут пускать на работу без прививок от COVID-19, так что и у нас может всякое быть", – рассказала Людмила Голованенко.

Также Голованенко подчеркнула, что подобных писем в других районных управлениях образования скорее всего не готовили.

Отметим, столичным педагогам делают прививки от коронавируса вакцинами CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Киев накроет третья волна коронавируса. В городе уже начали готовить койко-места в больницах, а власти планируют внедрить электронный спецпропуск в общественный транспорт в случае введения локдауна.