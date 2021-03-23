В Киеве легендарную реку забросали мусором и шприцами. Фото, видео
В Соломенском районе Киева возле истока реки Лыбидь активисты обнаружили стихийную свалку отходов.
Как сообщает ОБ "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями", поток воды буквально проходит через кучи пластика, полиэтилена, использованные шприцы и прочий мусор (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
Свалка находится неподалеку пересечением улиц Гетьмана и Полевой, рядом со станцией городской электрички "Караваевы дачи".
Отметим, что в середине февраля в Киеве коммунальные службы не успевали вовремя вывозить бытовые отходы. Из-за этого во дворах появились огромные кучи мусора.
Как сообщили в пресс-службе КП "Киевкоммунсервис", на это повлияло несколько факторов.
В частности, были не расчищенные от снега улицы, межквартальных проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Кроме того, мусоровозы не могли подъехать к мусорным бакам, так как во дворах было большое количество неправильно запаркованного автотранспорта.
В компании уточнили, что для вывоза крупногабаритных отходов используются заднеприводные мусоровозы. Если улицы не расчищены, то техника просто не может доехать до мусора.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Киевской и Николаевской областей правоохранители 11 февраля обнаружили тонны медицинских отходов.