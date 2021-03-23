В Киеве легендарную реку забросали мусором и шприцами. Фото, видео

В Соломенском районе Киева возле истока реки Лыбидь активисты обнаружили стихийную свалку отходов.

Как сообщает ОБ "Бюро по борьбе с экологическими преступлениями", поток воды буквально проходит через кучи пластика, полиэтилена, использованные шприцы и прочий мусор (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Свалка находится неподалеку пересечением улиц Гетьмана и Полевой, рядом со станцией городской электрички "Караваевы дачи".

Отметим, что в середине февраля в Киеве коммунальные службы не успевали вовремя вывозить бытовые отходы. Из-за этого во дворах появились огромные кучи мусора.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевкоммунсервис", на это повлияло несколько факторов.

В частности, были не расчищенные от снега улицы, межквартальных проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Кроме того, мусоровозы не могли подъехать к мусорным бакам, так как во дворах было большое количество неправильно запаркованного автотранспорта.

В компании уточнили, что для вывоза крупногабаритных отходов используются заднеприводные мусоровозы. Если улицы не расчищены, то техника просто не может доехать до мусора.

Свалку нашли в Соломенском районе Киева. Google Maps

Приток реки завален кучами мусора. Скриншот

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на территории Киевской и Николаевской областей правоохранители 11 февраля обнаружили тонны медицинских отходов.