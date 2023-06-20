В Киеве только на 6 пляжах анализы воды соответствуют всем нормам: известны подробности

Несмотря на то, что в этом году в Киеве не открывали пляжный сезон, специалисты продолжают мониторить воду в зонах отдыха. Согласно полученным результатам, только 6 локаций соответствовали действующим нормативам по всем показателям.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. На одном из пляжей было выявлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки.

"Специалисты продолжают проводить плановые мониторинговые исследования воды открытых водоемов в зонах рекреации (пляжах) Киева по договору с КП "Плесо", – рассказали в пресс-службе.

Согласно мониторингу, проведенному с 12 по 18 июня, на пляжах "Тельбин", "Золотой" выявлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП).

Кроме того, по санитарно-химическим показателям не отвечает вода поверхностных водохранилищ, отобранных на пляжах "Радуга" (также зафиксирован рыбный запах), "Галерный", "Вербный", "Пущая Водица".

"Воды открытых водоемов, отобранных в зонах рекреации Киева: пляж "Детский", "Предместная Слободка", "Венеция", "Веселка", "Черторый", озеро "Троещина", соответствовали действующим нормативам по всем показателям" , – констатировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Жителям и гостям столицы рекомендуют воздержаться от посещения мест отдыха у воды.

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