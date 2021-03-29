В Киеве суд отправил под домашний арест одного из участников погрома под ОП

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве суд отправил под домашний арест одного из участников погрома под ОП

В понедельник, 29 марта, Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 апреля Романа Ратушного, по подозрению в хулиганстве во время акции под Офисом президента 20 марта в поддержку Сергея Стерненко.

Об этом сообщило "Громадське".

Сторона обвинения считает, что Ратушный во время беспорядков зажег файер и бросил его в здание Офиса президента, что вызвало повреждения дома.

Роман Ратушный подтвердил свое участие в акции в поддержку Сергея Стерненко, однако отрицал участие в погроме здания ОП.

О круглосуточном аресте просил прокурор. Он отмечал риск укрытия подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения видео и переписок, которые могут быть вещественными доказательствами по делу.

Защита Ратушного будет обжаловать решение суда.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненка, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.

  • Уже 21 марта вход в офис президента забили фанерой.

  • В полиции отметили, что по факту событий у ОП было открыто уголовное производство.

  • Со своей стороны организаторы акции заявили, что они не планировали бить стекла.

  • Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что протестующие были настроены на провокацию конфликта.

  • По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.

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