У Києві суд відправив під домашній арешт одного з учасників погрому під ОП

Василь Михальчук
Василь Михальчук
Життя столиці
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У Києві суд відправив під домашній арешт одного з учасників погрому під ОП

У понеділок, 21 березня, Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня Романа Ратушного за підозрою в хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня на підтримку Сергія Стерненка.

Про це повідомило "Громадське".

Сторона обвинувачення вважає, що Ратушний під час заворушень запалив фаєр і кинув його в будівлю Офісу президента, що викликало пошкодження будинку.

Роман Ратушний підтвердив свою участь у акції на підтримку Сергія Стерненка, однак заперечив участь у погромі будівлі ОП.

Про цілодобовий арешт просив прокурор. Він наголошував на ризиках переховування підозрюваного, тиску на свідків, знищення відео і листувань, які можуть бути речовими доказами у справі.

Захист Ратушного буде оскаржувати рішення суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У суботу, 20 березня, під Офісом президента відбулася акція протесту прихильників Сергія Стерненка, засудженого за викрадення депутата. Протестувальники запалили фаєри, запустили піротехніку, облили будівлю фарбою і вибили шибки.

  • Вже 21 березня вхід в офіс президента забили фанерою.

  • У поліції зазначили, що за фактом подій біля ОП було відкрито кримінальне провадження.

  • Зі свого боку організатори акції заявили, що вони не планували бити шибки.

  • Глава ОП Андрій Єрмак під час переговорів із послами країн G7 зазначив, що учасники протесту були налаштовані на провокацію конфлікту.

  • За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, організатори погромів планували влаштувати "криваву баню" для співробітників правоохоронних органів.

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