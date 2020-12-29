Арсенальную площадь в Киеве показали после реконструкции. Фото и Видео

В Киеве открыли Арсенальную площадь после ремонта с обновленной пешеходно-рекреационной зоной.

Как сообщили А Development в Facebook, на входах в подземный переход изменили покрытие, которое не скользит.

Вместо аллергических и аварийных тополей высадили дубы и березы. Также обустроили приподнятые клумбы с растениями для шумоизоляции и зонирования площади.

Фонтан пока находится в процессе разработки, он запроектирован со светом, звуком, изменением сценариев.

Вскоре, через 2-3 года, будет полностью открыта комендатура со стороны Арсенальной площади и Никольские ворота.

На Арсенальной площади впервые за десять лет убрали забор, который перекрывал обзор на Никольские ворота. Кроме того, там появилась пешеходная зона и новые деревья. Можете полюбоваться "обновками" на видео. pic.twitter.com/BfJZ4g4kxO — Vgorode.ua Киев (@VgorodeUA) December 29, 2020

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