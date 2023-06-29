В Киеве суд избрал меру пресечения Дмитрию Науменко: в КГГА рассказали, что не так с делом

В Киеве суд избрал меру пресечения директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрию Науменко. Ранее ему сообщили о подозрении в якобы растрате бюджетных средств.

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Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что дело рассматривалось с нарушениями, а привлеченный следствием эксперт имеет просроченную лицензию.

Так, в четверг, 29 июня, Голосеевский райсуд избрал меру пресечения директору Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрию Науменко.

"Как и в случае с директором Департамента муниципальной безопасности КГГА Романом Ткачуком, суд избрал круглосуточный домашний арест, делая невозможным выполнение им служебных функций в период, когда город готовится к новому отопительному сезону. Именно координацию этой работы обеспечивает Дмитрий Науменко", – подчеркнули в пресс-службе.

В КГГА напомнили, что 23 июня Науменко сообщили о подозрении о якобы растрате бюджетных средств. Это касается проекта строительства водопровода для подключения к водоснабжению жилых домов и детско-юношеской спортивной школы "АТЛЕТ" по улице Оросительной.

В Департаменте отметили, что в ходе проведения следственных действий и рассмотрения дела был ряд нарушений. В частности, рассмотрение дела произошло с нарушением территориальной юрисдикции. По неизвестным причинам это делали не в Шевченковском райсуде столицы, по месту нахождения стороны обвинения, а в Голосеевском. Кроме того, к проведению экспертизы привлечен эксперт по просроченной лицензии.

"Необходимость меры пресеченияосновывалась на выводах строительно-технической и экономической экспертиз, проведенных экспертами не специализированного учреждения. Более того, у одного из них закончился срок действия свидетельства о присвоении квалификации судебного эксперта, то есть он не имеет права проводить экспертизу", – подчеркнули. в Департаменте.

В пресс-службе добавили, что экспертизу провела частная компания, расположенная в Черновцах. А сведения о наличии каких-либо договорных отношений между ней и НПУ отсутствуют как в уголовном производстве, так и на сайте "Prozorro". Кроме того, экспертиза проведена без исследования полного пакета документации по объекту без описания проведенного измерения, ее расчетов и результатов.

"Просьба Дмитрия Науменко выбрать другую меру, которая позволяла бы ему выполнять свои служебные обязанности, суд проигнорировал. При этом не принял во внимание, что Дмитрий Науменко как руководитель Департамента координирует подготовку города к отопительному сезону, обеспечивает меры по восстановлению поврежденных в результате вражеских обстрелов инфраструктурных объектов", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Чиновника, непосредственно участвующего в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице, подозревают в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

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