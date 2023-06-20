Директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачука подозревают в якобы ненадлежащем исполнении обязанностей: что известно

Правоохранители Киева сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Чиновник, непосредственно участвующий в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице, подозревается в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Сегодня следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве вручило подозрение директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку. В рамках уголовного производства он подозревается в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Речь идет о вопросе фонда защитных сооружений - хранилищ и хранилищ" случае в Деснянском районе столицы, когда в результате российских обстрелов погибли люди. Подозрение Роману Ткачуку правоохранители вручили на рабочем месте. В настоящее время определяется мера пресечения", – говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что Ткачук и Департамент муниципальной безопасности сотрудничают со следствием и предоставляют доступ к имеющейся документации.

Следует отметить, что Ткачук работает спасателем около 17 лет. Возглавил управление по вопросам гражданской защиты КГГА в 2018 году. Прямо участвует в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице.

Имеет отличие МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" ІІ степени, отличие МЧС Украины "За отвагу в чрезвычайной ситуации" И степени, почетное отличие Всеукраинской ассоциации ветеранов войны и МЧС Украины "Орден – "Честь и слава". В настоящее время, во время военного сословия, Департамент муниципальной безопасности подчинен КМВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания сессии Киевсовета призвал представителей власти разных уровней не политизировать тему укрытий. По его словам, нужно работать и исправлять ситуацию всем вместе.

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